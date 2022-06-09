İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı

09.06.2022 10:40
İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı

Konya'da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vurarak yaralanan kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vurarak yaralanan kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak üzerinde bulunan bir terzinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail G. ile kardeşi Umut Enes G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan terzilik yapan Mehmet Akif T.'yi vurmak için iş yerine geldi. İki kardeş yanlarında bulunan av tüfeği ile rastgele iş yerine ateş açtı. Bu sırada açılan ateş sonucu iş yerine misafirliğe gelen Sabri T. (50) kafasından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kafasından yaralanan Sabri T. vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis iş yerine saldırı düzenleyen 2 kardeşi yakalamak için başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli kardeşler, merkez Karatay ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Umut Enes G. ilk ifadesinde, iş yeri sahibiyle alacak verecek nedeniyle husumetli olduklarını ve bu yüzden olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli kardeşlerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı
İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı
İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı

YORUMLAR
500
KSO Başkanı Kütükcü: 'Konya, savunma sanayine daha fazla destek vermeye hazır' KSO Başkanı Kütükcü: 'Konya, savunma sanayine daha fazla destek vermeye hazır' Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı
Kaynak: İHA

Konya, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement