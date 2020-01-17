İş yeri ve apartmanın girişine çarpan aday sürücü, alkollü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yeri ve apartmanın girişine çarpan aday sürücü, alkollü çıktı - Son Dakika

İş yeri ve apartmanın girişine çarpan aday sürücü, alkollü çıktı

6 saat önce

EDİRNE'de, B.Ş.'nin kontrolünden çıkan otomobil, iş yeri ile apartmanın girişine çarptı.

İş yeri ve apartmanın girişine çarpan aday sürücü, alkollü çıktı, System.String[]

EDİRNE'de, B.Ş.'nin kontrolünden çıkan otomobil, iş yeri ile apartmanın girişine çarptı. Aday sürücü olduğu belirlenen B.Ş., yapılan testte 1.95 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün gece, merkez Barutluk Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ş. yönetimindeki 22 AK 219 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, iş yeri ile apartmanın giriş kapısına çarptı. Kaza ihbarı üzerine, mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan testte B.Ş.'nin, 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi. B.Ş.'nin ayrıca ehliyetini yeni aldığı ve aday sürücü olduğu tespit edildi. B.Ş. ile beraber alkol aldığı öğrenilen araçtaki 3 arkadaşı, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. B.Ş., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hasar gören otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:43 Kaynak: DHA
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