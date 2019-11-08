Son Dakika Haberleri: İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı

İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Eskişehir'de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, 29 Ekim Salı günü Hacıalibey Mahallesinde S.Ö.'ye ait garajda ve 3 Kasım Pazar günü Cumhuriye Mahallesinde bulunan bir cafede meydana gelen toplam 11 bin 850 TL'lik hırsızlık olayları ile çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi olarak tespit edilen B.A., 7 Kasım Perşembe günü yakalandı.


Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.


Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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