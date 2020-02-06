İş yeri yanan esnafın yardımına komşuları koştu - Son Dakika
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İş yeri yanan esnafın yardımına komşuları koştu

6 saat önce

Karabük'te, bir süre önce iş yeri yanan Mehmet Akif Ulusoy'un yardımına komşuları koştu.

İş yeri yanan esnafın yardımına komşuları koştu, System.String[]

Karabük'te, bir süre önce iş yeri yanan Mehmet Akif Ulusoy'un yardımına komşuları koştu. Ulusoy'un iş yerinin gerekli malzemelerini temin eden esnaf, iş yerini baştan aşağıya yeniledi.


Karabük merkez İnönü Caddesi'nde bir süre önce Mehmet Akif Ulusoy'a ait 2 katlı beyaz eşya ve elektronik mağazasında yangın çıkarken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Maddi olarak büyük zarara uğrayan Ulusoy ne yapacağını bilemezken, yardımına esnaf komşuları koştu. Caddedeki esnaflar, kendi imkanlarıyla tedarik ettikleri malzemeleri alıp Ulusoy'un iş yerini onarmak için çalışmaya başladı. El birliğiyle yapılan çalışmayla Ulusoy'un iş yeri baştan aşağıya yenilendi.


Mehmet Akif Ulusoy, çıkan yangında iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.


Eşyalarının da yandığını ifade eden Ulusoy, "Allah razı olsun esnaf komşularımdan. Boya, alçıpan, kablo gibi malzemeleri temin ettiler. Mesela otel işleten dayımız yemeğimizi yapıp getirdi. Diğer esnafımızın oğlu yardım ediyor. Selim usta, Zeki usta. Hepsi komşularım. Herkes bir işin ucundan tutuyor. El birliğiyle yardım ediyorlar. Düşmüşün elinden tutup kaldırıyorlar" dedi.


Cadde esnaflarından alçıpan ustası Yaşar Tekal da "Komşumuzun işi yarıda kalmasın. Esnaftır, ödemeleri vardır. Ödemelerini yapabilmesi için biran önce iş yerini yapalım istedik. Komşu esnaf pazar demediler çalıştılar" diye konuştu.


Elektrikçi Cemal Şen ise "Yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğümüz arkadaşımızın yardımına geldik. Elektrik tesisatını yapıyorum" ifadelerine yer verdi.


Boyacı Rıdvan Uzunçelebi ise şunları kaydetti: "Elimizden gelen kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz." - KARABÜK

Karabük, ulusoy, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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