İş yeri yanan semerci ustasına Kaymakamlıktan destek - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, semercilik yaparak geçimini sürdüren ve bir ay önce iş yeri yanan İbrahim Atıcı'yı ziyaret etti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 11 Ocak'ta düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Atıcı'yı, eski kuyumcular çarşısındaki yanan dükkanında ziyaret eden Kaymakam Erdoğan, Atıcı'ya 15 bin lira yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Semerci ustası Atıcı, Kaymakam Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ankara Valiliğimize ve Beypazarı Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

Baba mesleğini 49 yıldır sürdüren Atıcı, semercilik mesleğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için canla başla çalıştığını söyledi.

İş yerinin, yaklaşık bir ay önce çıkan yangında büyük zarar gördüğünü, şu anda çalışamadığına işaret eden Atıcı, "Ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız benden, bu mesleği bırakmamamı ve devam ettirmemi istedi. Ben de kendilerine, 'Sayın Cumhurbaşkanım dükkanım tamamen yandı. Size hediye yapmıştım o da yandı.' diyerek kendilerini bilgilendirdim. Cumhurbaşkanım, 'geçmiş olsun' diyerek, benimle ilgilenilmesi için görevlilere talimat verdi." dedi.

Ödüle layık görülmenin gurur ve sevincini yaşadığını ifade eden Atıcı, elinden geldiğince mesleği sürdüreceğini sözlerine ekledi.