İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı - Son Dakika

İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı

10.05.2021 12:08
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı, System.String[]

Erzurum'da Salih Aykut isimli çay ocağı ve tarihi konak işletmecisi yeni kiraladığı iş yerine taşınmadan önce hayatının şokunu yaşadı.

Erzurum'da Salih Aykut isimli çay ocağı ve tarihi konak işletmecisi yeni kiraladığı iş yerine taşınmadan önce hayatının şokunu yaşadı. Sabah erken saatlerde eski iş yerine giden Aykut, çay ocağının soyularak yakıldığını işlettiği tarihi konağın içerisinde ise kazılmadık bir yerin kalmadığını gördü.

Olay Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Taşambarlar Sokak'ta bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Tarihi Çifte Minareli Medresenin hemen yanında bulunan Salih Aykut'a ait Huma Kuşu isimli çay ocağı ve işletmenin yanında ki tarihi konakta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında çay ocağının tavan kısmı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri ise yangının ardından iş yeri sahibi Salih Aykut'a bilgi verdi. Olay yerine gelen Aykut ise hayatının şokunu yaşadı. İş yeri yanıyor diye olay yerine gelen Aykut içeride ki eşyalarının çalındığını tarihi konakta ise bir gecede kazılmadık yer kalmadığını gördü.

İş yerinin kamulaştırılmasından dolayı yeni bir dükkan tutan Aykut 1 gün sonra taşıyacağı iş yerini böyle görünce şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi.

Aykut, yangın diye geldiğini fakat daha farklı bir olayla karşılaştığını ifade ederek, "Sabah polisler iş yerinizde yangın çıktı gelin diye aradılar. Geldiğimde yangın sönmüştü. İtfaiye ekipleri kapının zorlanarak açıldığını söyledi. Daha sonra kontrol edince televizyonumuzu çalmışlar, tarihi pikaplarımız ve taş plaklarımız vardı onları çalmışlar. Aynı zamanda semaverler vardı onları çalmışlar ve sonrasında kundaklamışlar. Bizim hemen içeride bir kapımız var oradan tarihi konağa geçiliyor. Orada da defineciler daha önceden sanırım kazı yapmışlar" dedi.

"İkinci kez soydular"

İş yerinin daha önce yine soyulduğunu kaydeden Aykut, "Daha önce burayı yine soydular. Pandemide bizler kapalıyken hırsızlara gün doğdu. Daha önce soyulduğunda kundaklama yoktu. Yine televizyonu soymuşlardı. Semaverleri ve bakır malzemeleri çaldılar. Onlar bulundu ama eşyalarımızın çoğu geri gelmedi." şeklinde konuştu.

"Normalde 1-2 gün içerisinde taşınacaktık"

Normalde birkaç gün içerisinde iş yerini taşıyacaklarını vurgulayan Aykut, "Bu bina kamulaştırıldı. Belediye bize bu ayın ortalarına kadar süre vermişti. Diğer dükkanımızın tadilatı yeni bitti. Biz normalde bugün yarın taşıyacaktık. Fakat sabah böyle bir kötü haberle karşılaştık" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı

Yakutiye, Erzurum, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?

Son Dakika Haberleri
14:27 Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi
14:13 Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti
14:10 Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti
13:56 Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor
13:51 Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
13:47 Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi
13:29 Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı
13:07 Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi         
14:28
Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti         
14:10
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı         
13:08
''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!         
12:37
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı 10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı         
09:22
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 14:31:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement