İş Yeri Yangını

İzmin'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İzmin'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.



Işıkkent Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde sabah saat 8.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etti.



Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu. Polis trafik ekipleri itfaiyenin rahat çalışması için ulaşımı kısa süreli kesti.



Yangın başka iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken imalathanenin içinde bulunan ticari araç yandı.



İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

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