Son Dakika Haberleri: İş yeri yangını
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İş yeri yangını

7 dakika önce

Kırklareli'nde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Kırklareli Belediyesinin Yayla Kültür ve Sanat Evleri'nde Sevil Ovalı'ya ait lokma satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekipler, iş yerindeki piknik ve mutfak tüpünü dışarı çıkardı. Gaz kaçırdığı tespit edilen tüplere soğutma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İş yeri yangını

Yayla Mahallesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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