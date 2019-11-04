İş yeri yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'nde oto yedek parça ve yağ değişim dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kapalı olan iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada vatandaşlar, iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü, iş yerinde hasar meydana geldi.

Öte yandan iş yeri sahipleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini ileri sürerek tepki gösterdi.