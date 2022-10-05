İş yeri yangını, 2 katlı eve sıçradı; çok sayıda tavuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İş yeri yangını, 2 katlı eve sıçradı; çok sayıda tavuk öldü

05.10.2022 10:19
İş yeri yangını, 2 katlı eve sıçradı; çok sayıda tavuk öldü

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesindeki imalathanede çıkan yangın, süs tavuklarının bulunduğu 2 katlı eve de sıçradı.

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesindeki imalathanede çıkan yangın, süs tavuklarının bulunduğu 2 katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında; iş yeri ile ev kullanılamaz hale geldi, onlarca süs tavuğu da öldü.

Dereboğaz Mahallesi Bedri Bey Sokak'ta, Mehmet Ali Uğuz'a ait sac oluk imal edilen iş yerinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin yanındaki süs tavuklarının bulunduğu 2 katlı eve sıçradı. Bölgeye Pazaryeri itfaiyesi, Bozüyük itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evdeki çok sayıda süs tavuğu da öldü. İş yeri ile ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


YORUMLAR
500
Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yeri yangını, 2 katlı eve sıçradı; çok sayıda tavuk öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 16:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: İş yeri yangını, 2 katlı eve sıçradı; çok sayıda tavuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement