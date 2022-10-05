İş yeri yangını, 2 katlı eve sıçradı; çok sayıda tavuk öldü

Dereboğaz Mahallesi Bedri Bey Sokak'ta, Mehmet Ali Uğuz'a ait sac oluk imal edilen iş yerinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin yanındaki süs tavuklarının bulunduğu 2 katlı eve sıçradı. Bölgeye Pazaryeri itfaiyesi, Bozüyük itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evdeki çok sayıda süs tavuğu da öldü. İş yeri ile ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesindeki imalathanede çıkan yangın, süs tavuklarının bulunduğu 2 katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında; iş yeri ile ev kullanılamaz hale geldi, onlarca süs tavuğu da öldü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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