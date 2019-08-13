Son Dakika Haberleri: İş yeri yangını (3)
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İş yeri yangını (3)

13 dakika önce

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor.

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor.
Sancaktar Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının diğer işyerlerine sıçramaması için TOMA araçları da müdahale ediyor. Yangından yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından görülüyor.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve TOMA ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:39 Kaynak: AA
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