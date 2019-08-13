İş yeri yangını (3)
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Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor.
Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:39 Kaynak: AA
Sancaktar Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının diğer işyerlerine sıçramaması için TOMA araçları da müdahale ediyor. Yangından yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından görülüyor.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve TOMA ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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