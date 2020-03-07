İş yeri yangını hasara neden oldu - Son Dakika
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İş yeri yangını hasara neden oldu

6 saat önce

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.

Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 2 boş iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İş yeri yangını hasara neden oldu

Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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