İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

21.09.2022 19:36
İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Körfezi ilçesinde F.C. ve R.C., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'ın (41) iş yerine kurşun yağdırdı.

KOCAELİ'nin Körfezi ilçesinde F.C. ve R.C., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'ın (41) iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Savaş Taş, hayatını kaybederken iş yerinde bulunan bir çalışan yaralandı.

Olay saat 17.15 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. F.C. ve R.C. aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait iş yerine geldi. Burada tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., Savaş Taş'a ateş açtı. Bu sırada Savaş Taş ile seken mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışan İ.K. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Savaş Taş'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İ.K.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından otomobille kaçan iki saldırgan, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada silahlı saldırıda hayatını kaybeden Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Savaş Taş, Hisarcık, Körfez, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:42:18. #1.13#
SON DAKİKA: İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement