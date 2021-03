İŞ YERİNDE ARBEDE YAŞANAN DİLAN ÇITAK OLAYI ANLATTI - Son Dakika

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde yaşanan ve bir çalışanının kafasından yaralanmasına neden olan olayla ilgili konuştu. Çıtak, Asistanım randevularının olmadığını söyleyince, içeride arbede yaşandı. Direkt çalışanıma saldırdılar. Parfüm şişesiyle kafasını yardılar dedi.

Dilan Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup, randevuları olmadığı halde bakım yaptırmak istedi. Randevusuz bakım yapılamayacağı cevabı üzerine gruptakiler ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.

KAPIYI TEKMELEDİLER

Tartışma sırasında, grup üyelerinden biri, güzellik merkezi çalışanının kafasına parfüm şişesiyle vurdu. Arbede sırasında iş yerinde bulunan Çıtak, sokağa çıkarak polislerden yardım istedi. Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, 'kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı' ifadelerini kullandı. Dilan Çıtak, daha sonra Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Basın mensuplarına yaşanan olayla ilgili bilgi veren Dilan Çıtak Şu an çalışanımın sağlığını düşünüyorum. Aklım onda. Hastanede şu an. Tomografi çekilecek. Gerekli işlemler yapılıyor. İçeride zaten avukatım ile birlikteyim. Şikayetçiyiz. Kötü bir şey yaşadık. Saldırıya uğradık. Asistanım randevularının olmadığını söyleyince, içeride arbede yaşandı. Direkt çalışanıma saldırdılar. Biz de şu an şikayetçi olduk. Parfüm şişesiyle kafasını yardılar. Şimdi kafam orada. Oradan haber bekliyorum. Şu an sağlık durumu daha iyi. Hem kadın hem erkekler vurdu diye konuştu.