İŞ YERİNDE BACAĞINDAN VURULDU, KIRILAN CAMLAR YEĞENİNİ DE YARALADI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Taner Beşikçi (44), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından, yeğeni 10 yaşındaki Ş.B. ise kırılan camlar nedeniyle yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Taner Beşikçi, iş yerinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda, Taner Beşikçi sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay sırasında iş yerinde bulunan yeğeni Ş.B. ise kırılan pencere camları nedeniyle yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Taner Beşikçi ve Ş.B.'ye müdahalede bulundu. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.