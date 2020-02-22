İş yerinde cihazın alev aldığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinde cihazın alev aldığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

İş yerinde cihazın alev aldığı anlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

Giresun'da bir televizyon tamir atölyesinde uydu yön cihazının alev alması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'da bir televizyon tamir atölyesinde uydu yön cihazının alev alması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Arifbey Caddesi'nde Ünal Altın'a ait televizyon tamir atölyesinde tezgahın üzerinde şarj olan uydu yön cihazından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden iş yeri sahibinin müdahale etmek istediği sırada cihazdan alevler yükseldi. Tezgahın üzerinde yanan cihazı yere indiren Altın, alevleri söndürdü.

İş yerinde yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olası yangını müdahale ederek önlediğini söyledi.

Olayın cuma namazından önce yaşandığını belirten Altın, "Eğer ben namazdayken yaşansaydı dükkan da iş hanı da yangında zarar görebilirdi. Bu durumdan ders alınması gerekir. Bu gibi cihazlar şarjda bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

İş yerinde cihazın alev aldığı anlar güvenlik kamerasında

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:27 Kaynak: AA
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