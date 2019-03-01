Son Dakika Haberleri: İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu

İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde plastik ve köpük malzeme satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde plastik ve köpük malzeme satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 2 katlı evin zemin katında plastik ve köpükten eşya satışı yapılan Mehmet Ali Kanpolat'a ait iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. İş yeri sahibi Mehmet Ali Kanpolat, yangında yaklaşık 40 bin TL'lik zarar olduğunu ifade etti.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, şans eseri yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yangının kesin sebebi araştırılırken maddi hasar belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:36:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]