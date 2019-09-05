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İş yerinde çıkan yangın korkuttu

3 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi 9030 Nolu Sokakta Tayfun Öşek'e ait iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Menderes, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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