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İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu - Son Dakika

İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu

16.02.2022 06:05

İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu İtfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor Van merkez Tuşba ilçesi inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor.

İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu

İtfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor

VAN - Van merkez Tuşba ilçesi inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor.

Edilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının büyük olması ve çevre iş yerlerine sıçraması için bölgeye İpekyolu, Edremit ve Edremit Tekstil Kent İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Eksi 12 derecede müdahale edilen yangına, zaman zaman boya kutularının patlaması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.

İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu

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İtfaiye, Yangın, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu - Son Dakika


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