İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Çayırova ilçesi Yenimahalle Ali Haydar Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapılan iş merkezinde bulunan kullanılmayan bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ