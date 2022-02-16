İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının büyük olması ve çevre iş yerlerine sıçraması için bölgeye İpekyolu, Edremit ve Edremit Tekstil Kent İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

BOYU KUTULARI PATLIYOR

Eksi 12 derecede müdahale edilen yangına, zaman zaman boya kutularının patlaması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.