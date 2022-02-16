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İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı - Son Dakika

İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı

16.02.2022 08:14

Van merkez Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Alevler büyük korkuya sebep olurken, itfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale etti. Binadaki boyu kutularının zaman zaman patlaması ise korkuttu.

Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının büyük olması ve çevre iş yerlerine sıçraması için bölgeye İpekyolu, Edremit ve Edremit Tekstil Kent İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu

BOYU KUTULARI PATLIYOR

Eksi 12 derecede müdahale edilen yangına, zaman zaman boya kutularının patlaması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.

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İtfaiye, İnşaat, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı - Son Dakika
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