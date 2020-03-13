İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semtindeki iş yerinin mutfak bölümündeki baca, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bacadan çıkan alevler, yapının çatı katında bulunan tenteleri tutuşturdu.

Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bölgedeki diğer esnaf da yangın nedeniyle panik yaşadı.