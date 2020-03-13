İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

25 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semtindeki iş yerinin mutfak bölümündeki baca, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bacadan çıkan alevler, yapının çatı katında bulunan tenteleri tutuşturdu.

Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bölgedeki diğer esnaf da yangın nedeniyle panik yaşadı.

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:16 ANTALYA 'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'
21:16 Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı
21:15 Kosova'da 2 korona virüsü vakası
21:14 OTOGARLARDA TATİL YOĞUNLUĞU GÜN BOYU DEVAM ETTİ
21:14 ELAZIĞ Bakan Kurum Koronavirüs nedeniyle çevre ihbar hattı oluşturduk - 1

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:20:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]