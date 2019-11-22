Son Dakika Haberleri: İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
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İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu

6 saat önce

ADANA'da, çeyiz ürünleri ve ayakkabı satılan iş yerinin üst katında çıkan yangın sonucu çok sayıda ayakkabı kül oldu.

İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu, System.String[]

ADANA'da, çeyiz ürünleri ve ayakkabı satılan iş yerinin üst katında çıkan yangın sonucu çok sayıda ayakkabı kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi Nalbant Halil Sokak'taki çeyiz ürünleri ve ayakkabı satılan iş yerlerinden birinin üst katındaki depoda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması başlattığı yangında, ayakkabılar kül oldu. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çevredeki dükkanlara sıçramaması için de çaba sarf edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Öte yandan, bölgede önlem amacıyla kısa süreliğine elektrikler kesilirken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapadı.


İtfaiye, Seyhan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:56 Kaynak: DHA
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