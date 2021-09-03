Edremit'in sahil mahallelerinden Güre'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde, bugün öğle saatlerinde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü.
Kaynak bölümünün yan tarafında bulunan iş yeri sahibi Erhan Başbay (40) ve 14 yaşındaki oğlu da alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında Erhan Başbay hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı - Son Dakika