İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı - Son Dakika

Edremit'in sahil mahallelerinden Güre'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde, bugün öğle saatlerinde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü.

BABA VE OĞLU ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Kaynak bölümünün yan tarafında bulunan iş yeri sahibi Erhan Başbay (40) ve 14 yaşındaki oğlu da alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI

Yangında Erhan Başbay hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.