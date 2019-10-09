Son Dakika Haberleri: İş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü
Son Dakika Güncel İş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü

İş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü

1 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, büroların yer aldığı 3 katlı binanın ikinci katındaki bir ofiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ofiste kalan ve yangın sırasında içeride bulunan Tuncay Çeliktutan (58) dumanları fark edince polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Çeliktutan, ofiste beraber kaldıkları iş arkadaşı Serhat Eğel'in (35) çıkamadığını söylemesi üzerine içeri giren ekipler, bu kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Dumandan etkilenen Çeliktutan ayakta tedavi edilirken Eğel'in cesedi incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polislere olayı anlatan Çeliktutan, Serhat Eğel ile yangın söndürme malzemeleri satan bir firmada pazarlamacı olarak çalıştıklarını ve kimseleri olmadıkları için firmaya ait ofiste kaldıklarını belirterek, "İş bittikten ofise geldim. Benden biraz sonra da Serhat geldi. Serhat ile biraz oturduk, alkol içtik. Daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havliyle kendimi dışarıya attım ama Serhat çıkamadı." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmaları sürüyor.

İş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı
Mahkemedeki ifadesinde ağlayan suçlu iyi hal indirimi aldı 80'lik nine, "Son arzum onu görebilmek" deyip Erdoğan'a seslendi: Allah benim ömrümden sana eklesin Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 06:42:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]