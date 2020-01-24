İş yerinde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika
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İş yerinde çıkan yangında hasar oluştu

6 saat önce

Isparta'da çeyiz dükkanında çıkan yangında hasar oluştu.

Isparta'da çeyiz dükkanında çıkan yangında hasar oluştu.

Pirimehmet Mahallesi 1750 Sokak'ta, Münevvrer Dektaş Tetik'e ait çeyiz dükkanında elektrik kontağından yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, çeyiz malzemelerinin çoğu ve iş yeri hasar gördü.

İş yerinde çıkan yangında hasar oluştu

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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