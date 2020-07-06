İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı - Son Dakika

İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı

Kadıköy'de yün ve iplik satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı.

Kadıköy'de yün ve iplik satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. İş yerinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi


Olay, Kadıköy'de Sahrayı Cedit Mahallesinde Çelik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan yün ve ip satılan bir iş yerinde içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerini açmaya geldiğinde yangını gören iş yeri sahibi bahçe hortumu ile su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Aynı zamanda dumanın tahliye olması elindeki kürekle iş yerinin pencerelerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, iş yerinde bulunan yün ve ipler dışarı çıkarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi.


Yangını gören görgü tanığı Murat Doğan, "Yangını müşterim haber verdi, hemen İtfaiye ekiplerine haber verdik. Komşumuz yangına müdahale etti. Biz de yardım ettik. Ölen ya da yaralanan yok. Maddi hasar meydana geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:36 Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım? 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 13:59 Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü 13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
15:41
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
15:41
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
15:36
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
15:24
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
15:00
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 16:58:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]