İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı - Son Dakika

İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı

İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı -Kadıköy'de korkutan iş yeri yangını Kadıköy'de yün ve iplik satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı.

İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı

Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi

-Kadıköy'de korkutan iş yeri yangını

İSTANBUL - Kadıköy'de yün ve iplik satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. İş yerinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Olay, Kadıköy'de Sahrayı Cedit Mahallesinde Çelik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan yün ve ip satılan bir iş yerinde içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerini açmaya geldiğinde yangını gören iş yeri sahibi bahçe hortumu ile su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Aynı zamanda dumanın tahliye olması elindeki kürekle iş yerinin pencerelerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, iş yerinde bulunan yün ve ipler dışarı çıkarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangını gören görgü tanığı Murat Doğan, "Yangını müşterim haber verdi, hemen İtfaiye ekiplerine haber verdik. Komşumuz yangına müdahale etti. Biz de yardım ettik. Ölen ya da yaralanan yok. Maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:30 Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı 08:21 Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor 23:41 Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
10:57
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
10:53
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
10:52
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
10:50
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
10:40
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
10:39
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
10:17
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
10:10
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
09:52
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
09:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 11:27:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinde çıkan yangını bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]