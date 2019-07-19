Son Dakika Haberleri: İŞ YERİNDE CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA
Son Dakika Güncel Haber

İŞ YERİNDE CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, konfeksiyon dükkanı işleten Erol G. (82), iş yerinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de, konfeksiyon dükkanı işleten Erol G. (82), iş yerinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Erol G.'nin, 2 ay önce dükkanın önünden geçen 10 yaşlarındaki başka bir kız çocuğuna sarılıp, öpmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Belediye Caddesi'nde konfeksiyon dükkanı bulunan Erol G., 4 gün önce iş yerine gelen 16 yaşındaki kıza, cinsel istismarda bulundu. Kızın polise giderek şikayette bulunması üzerine Erol G. gözaltına alındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, Erol G.'nin yaklaşık 2 ay önce başka bir kız çocuğuna iş yerinin önünde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Görüntüde Erol G.'nin, iş yerinin önünde sandalyede otururken, dükkanın önünden geçen küçük kızı yanına çağırıp, sarılmaya ve öpmeye çalıştığı görüldü. Kızın, bir süre sonra Erol G.'nin elinden kurtulup, uzaklaştığı görüntüye yansıdı.
Erol G.'nin, şikayetçi kıza yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ise bulunamadı. Erol G., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili ise küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.
İŞ YERİNDE CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yerinde cinsel istismara tutuklama 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü'nde çiçek açtı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:10:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞ YERİNDE CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]