Son Dakika Haberleri: İş yerinde en son teknolojilerle çalışma talebinde dünya lideriyiz

İş yerinde en son teknolojilerle çalışma talebinde dünya lideriyiz

1 saat önce

Türkiye'deki Z Kuşağı teknolojiyi geliştiren taraf olmak istiyor.

İş yerinde en son teknolojilerle çalışma talebinde dünya lideriyiz, System.String[]
Türkiye'deki Z Kuşağı teknolojiyi geliştiren taraf olmak istiyor. Türkiye'deki Z kuşağının yüzde 57'si dünya ortalamasını aşarak araştırma ve geliştirme gibi teknolojinin geliştirildiği alanlarda çalışmak istiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:55 

Türkiye, Ekonomi
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