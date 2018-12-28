İş yerinde en son teknolojilerle çalışma talebinde dünya lideriyiz
1 saat önce
Türkiye'deki Z Kuşağı teknolojiyi geliştiren taraf olmak istiyor.
Türkiye
'deki Z Kuşağı teknolojiyi geliştiren taraf olmak istiyor. Türkiye'deki Z kuşağının yüzde 57'si dünya ortalamasını aşarak araştırma ve geliştirme gibi teknolojinin geliştirildiği alanlarda çalışmak istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:55
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