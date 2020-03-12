İş yerinde iki keçi besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinde iki keçi besliyor - Son Dakika

İş yerinde iki keçi besliyor

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu işletmecisi, iş yerinde iki keçi besliyor.

İş yerinde iki keçi besliyor, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu işletmecisi, iş yerinde iki keçi besliyor.


İşletmeci Muhammet Esmer istasyonlarında yetiştirdiği keçilere gözü gibi bakıyor. Aliş ile Memiş isimli keçilerle müşteriler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.


Keçileri küçükken sahiplendiğini söyleyen Muhammet Esmer, "İnsanlar genelde köpek veya kedi beslerler fakat ben keçileri daha çok sevdiğim için farklı iki türdeki keçiyi besliyorum. Gün boyu istasyonda dolaşıyorlar. Bakımları da çok zor değil. Müşterimizin çok hoşuna gidiyor. Fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyorlar. Keçi beslemesi diğer evcil hayvanlara göre daha zor olsa da buna alıştım. Ömürleri yettikçe beslemeyi düşünüyorum" dedi. - ORDU

akaryakıt istasyonu, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika Haberleri
20:12 Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
20:12 ABD'de Müslümanlar, Kovid-19'a karşı dua günü ilan etti
20:10 Ünye Belediyesi vatandaşları mesajla bilgilendirecek
20:10 Okullara ve spor müsabakalarına korona virüs tatili
20:10 Akhisar Belediyesi, Paşa Cami'nin ibadete açılması için çalışıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinde iki keçi besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]