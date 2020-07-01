İş yerinde kaçak ürünler satan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İş yerinde kaçak ürünler satan zanlı gözaltına alındı

Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda iş yerinde kaçak içki, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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