İş yerinde kaçak ve bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 36 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Beydağ ilçesinde bir iş yerinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde önceden belirlenen adreste yapılan aramalarda 36 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin dal bandrolsüz makaron ve 14,9 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi H.E. hakkında işlem başlatıldı. - İZMİR