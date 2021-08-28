İş yerinde kafasına demir düştü, 3 ay sonra öldü - Son Dakika

Gaziantep'te, yaklaşık 3 ay önce çalıştığı iş yerinde kafasına demir parçası düştükten sonra ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı özel hastanede 3 ay sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası iş yerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine durulurken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve kaynak makineleri üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın üretim bölümünde çalışan 22 yaşındaki Mikail Mercan'ın kafasına demir parçası düştü. Kafasına yüksek bir noktadan düşen demir parçası ile ağır yaralanan genç, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralandı, 3 ay dayanabildi

Hastanede yaklaşık 3 ay yaşam savaşı veren talihsiz genç, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Şehitkamil ilçesi kırsal Dülük Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Yaklaşık 3 ay önce yaşanan olay sonrası iş yerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine durulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP