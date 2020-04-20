İş yerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika

İş yerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
6 saat önce
İş yerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice mahallesi Belediye meydanı üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda bir kişi kalp krizi geçirdi.
İş yerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice mahallesi Belediye meydanı üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda bir kişi kalp krizi geçirdi. Esnafın fark etmesi sonucu 42 yaşındaki Kadir Yılmazsoy hastane kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Belediye Meydanı üzerinde meydana geldi. Kasap dükkanında tek başına çalışan 42 yaşındaki Kadir Yılmazsoy biranda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Talihsiz adam yere düşmesi üzerine kafasından da yaralandı. Yerde baygın yatan Yılmazsoy'u bir süre sonra esnaf arkadaşları fark etti. Hemen yardımına koşan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güveliğini alırken sağlık ekipleri ise şahsa müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren adamının hastanede yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekipleri iş yerinde incelemede bulundular. Olayı duyan Yılmazsoy'un yakınları ise acile akın ettiler. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:27 Kaynak: İHA
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