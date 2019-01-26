Son Dakika Haberleri: İş Yerinde Kendini Vurdu, Hastanede Öldü (2)- Yeniden

İş Yerinde Kendini Vurdu, Hastanede Öldü (2)- Yeniden

40 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki iş yerinde av tüfeği ile intihara kalkışan Bülent Ç. (46), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İş Yerinde Kendini Vurdu, Hastanede Öldü (2)- Yeniden, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki iş yerinde av tüfeği ile intihara kalkışan Bülent Ç. (46), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'taki iş yerinde otomobil yağı satışı yapan Bülent Ç. iddiaya göre maddi sorunlar yaşayınca bunalıma girdi. Dükkanında av tüfeğini karnına dayayan Bülent Ç., tetiği çekerek ateşledi. İşyerine gelen bir müşteri, camdan baktığında yaralı halde yatan Bülent Ç.'yi gördü. Yakınlarına haber verdi. Kilitli olan kapı, camı kırılarak açıldı. Yanında av tüfeğiyle kanlar içinde bulunan bulunan Bülent Ç. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Bülent Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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