İş yerinde korkutan yangın - Son Dakika

Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkarak paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkanb yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerin eğelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın büyümeden söndürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN