İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor - Son Dakika
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İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sahibi şehir dışında olan bir iş yerinde mahsur kalan kediyi esnaf ve zabıtalar 20 gündür kapının altından atılan yiyeceklerle besliyor.

İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sahibi şehir dışında olan bir iş yerinde mahsur kalan kediyi esnaf ve zabıtalar 20 gündür kapının altından atılan yiyeceklerle besliyor.

Bayramiç ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Muzaffer Şen'e ait boş bir işyerine 20 gün önce tuvaletin camından sokak kedisi girdi. Dükkan sahibi Muzaffer Şen, İzmir'de olduğu için mahsur kalan kedi iş yerinden çıkarılamadı.

Tesadüfen kedinin miyavlama sesini duyan bir vatandaş durumu polise ve zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, boş olan iş yerinde mahsur kalan kedinin çıkabilmesi için İzmir'de bulunan iş yeri sahibi Muzaffer Şen'i telefonla arayıp, durumu bildirdi. Şen, en kısa zamanda ilçeye gelerek iş yerinin kapısını açacağını söyledi. Çevredeki esnaflar kediyi kapının altından verdiği yiyecek ve suyla beslemeye başladı.

Kahvehane işletmecisi Kurban Düz (67), kedinin komşu esnaflar ve belediye görevlilerince kapı altından atılan yiyeceklerle beslendiğini, ancak mahsur kaldığı yerden çıkabilmesi için iş yerinin kapısının açılması gerektiğini belirtti.


Bayramiç, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
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İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor
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