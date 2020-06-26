İş yerinde, mini hayvanat bahçesi kurdu - Son Dakika

İş yerinde, mini hayvanat bahçesi kurdu

OSMANİYE'de, odun kömür satışı yapan Ali Mantar (50) bahçesine kurduğu mini hayvanat bahçesinde, tavuk, tavşan, kaz ve güvercin gibi hayvanları besleyerek stres atıyor. Hayvanları çok seven Mantar, sokaktaki sahipsiz canlıları da unutmayıp onlara da bakıyor.

Toprakkale ilçesinde odun ve kömür işi yapan evli 2 çocuk babası Ali Mantar, gün içerisinde zihnen ve bedenen çok yoğun çalıştıklarını belirterek, "Hayvanlarla stresimi atıyorum. Bu hayvanların bütün bakımları ile ilgileniyorum. Hayvanları çok seviyorum" diyor.

Hayvanın olmadığı yerde bereket olmadığını düşündüğünü bu yüzden işyerinde mini bir hayvan çiftliği kurduğunu aktaran Ali Mantar, "Çeşit çeşit hayvanlarımız var. Günün yorgunluğunu bu hayvanlarla atıyorum. Biz onları seviyoruz onlarda bizleri seviyor. Sabah ilk işe geldiğimde erkenden yaklaşık 1.5 saat hayvanlarla ilgileniyorum. Onların suyunu yemini veriyorum. Yoğun iş temposunda hayvanlarla ilgilenmek bütün stresimi atıyor." diye konuştu.

MÜŞTERİLERİNDE İLGİ ODAĞI

Hayvanların, gelen müşterilerinde ilgisini çektiğini aktaran Ali Mantar, "Hayvanları işyerinde, ortalıkta gezerken gördüğünde insanlar şaşırıyor. Daha sonra onlarda gelip hayvanlarımızla ilgileniyor. Bazıları evinden yem getirip hayvanları besliyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. İmkanım olursa daha çok hayvana bakmak istiyorum.? İfadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana hayvanları sevdiğini aktaran Mantar şunları söyledi: "Ben şehirde, Gaziantep de büyüdüm. Sonra buraya geldiğimde hayvanları gördüm. Onları toplamaya ve bakmaya başladım. Hiç bana ait olmayan sokak hayvanlarını da tek tek gezer onlara bakarım. Kasaptan kemik ve sakatat fırından bayat ekmek alırım. Daha sonra arabamla onları beslerim. O yüzden arabamı gördüklerinde hepsi bana koşar. Hayvanları çok seviyorum. Herkesin de sevmesini isterim."