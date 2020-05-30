İş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kalp yetmezliği ve diyaliz hastalığı bulunan Adnan İl (49), yalnız olduğu iş yerinde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra, Tufanpaşa Mahallesi Algu Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, iş yerindeki Adnan İl'in hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Adnan İl'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp yetmezliği ve diyaliz hastalığı bulunduğu öğrenilen İl'in cesedi incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetin daha sonra otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.