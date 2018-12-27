İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı Çıktı (1)
1 saat önce
Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu.
Trabzon
'da Fatih Mahallesi
'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:26 Kaynak: DHA
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