Son Dakika Haberleri: İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı  Çıktı (1)

İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı  Çıktı (1)

1 saat önce

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu.

İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı  Çıktı (1), System.String[]
Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. 

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TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:26 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Trabzon, Güncel
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