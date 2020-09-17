Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan işletmeler kapatılacak - Son Dakika

Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan işletmeler kapatılacak

19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için yeni kararlar aldı.

Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan işletmeler kapatılacak, System.String[]

19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için yeni kararlar aldı. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ruhsat değişikliğine giderek, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler derhal kapatılacak.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' konulu genelgesi kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Covid-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettikleri bilgisine ulaşıldığına dikkat çekildi.

Alınan karar ile kaymakamlık ve kolluk kuvvetlerince koordineli şekilde yapılacak denetimlerde, kararlara uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak. Karar ile ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmüne uymayanlar haklarında adli işlem başlatılacak. - DÜZCE

Koronavirüs, Antalya, Kurul, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan işletmeler kapatılacak - Son Dakika

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