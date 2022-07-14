İş yerinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi
ANKARA - Başkentte kuyumcu dükkanında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen dükkan sahibi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş hanında bulunan kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Mustafa Günay ile seyyar satıcılık yapan Ufuk Namlı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile Ufuk Namlı yanında getirdiği tabanca ile vurarak yaşamına son verdi.
Günay, ikindi namazını müteakiben Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: İş yerinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi - Son Dakika