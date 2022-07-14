Ankara 'nın Çankaya ilçesinde bir iş hanında bulunan kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Mustafa Günay ile seyyar satıcılık yapan Ufuk Namlı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile Ufuk Namlı yanında getirdiği tabanca ile vurarak yaşamına son verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: İş yerinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi - Son Dakika

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