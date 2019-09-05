Son Dakika Haberleri: İş yerinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İş yerinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

19 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İş yerinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'ndeki bir iş yerinde F.A. ile ortağı H.S. alacak meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanlarının da dahil olduğu kavganın büyümesi üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada iki ortak ve H.A. adlı çalışan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine gönderildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kuşadası, Aydın, Polis, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı
İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! Caddede koca bir alanı halıyla kapladı! Olay kadar nedeni de ilginç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş yerinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]