Son Dakika Haberleri: İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

39 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'ndeki bir iş yerinde F.A. ile ortağı H.S. alacak meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanlarının da dahil olduğu kavganın büyümesi üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada iki ortak ve H.A. adlı çalışan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen H.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kuşadası, Polis, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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