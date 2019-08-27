Son Dakika Haberleri: İş yerinde tüp patladı, biri çocuk 4 kişi yaralandı
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İş yerinde tüp patladı, biri çocuk 4 kişi yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu iş yerinde bulunan 3 kişi ve dışarıda oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

İş yerinde tüp patladı, biri çocuk 4 kişi yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu iş yerinde bulunan 3 kişi ve dışarıda oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay, saat 10.30 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi 37'nci sokakta bulunan emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emlak ofisinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları ve çerçeveleri caddeye saçılırken, mahalle sakinleri ise durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada, iş yerinde bulunan iş yerinin ortağı Yakup Duman, çalışanlar Zehra Orhan, Alican Mizantek ve dışarıda oyun oynayan mülk sahibinin torunu Masal Tığlı (4) yaralandı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

(İHA)

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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