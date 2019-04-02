Son Dakika Haberleri: İş Yerinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Yaralandı

İş Yerinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Yaralandı

53 dakika önce

GAZİANTEP'te, havlu ve bornoz sattığı iş yerinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Ali Taş (64), karın bölgesinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İş Yerinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Yaralandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, havlu ve bornoz sattığı iş yerinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Ali Taş (64), karın bölgesinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırı sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra, Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Taş, havlu ve bornoz sattığı iş yerine giren kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Karın bölgesinden yaralanan Taş, yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dükkana gelenlerin çağırdığı görevlileri, Taş'ı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Ali Taş'ı vurup, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

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- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:39 Kaynak: DHA

Gaziantep, Ali Taş, Güncel
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