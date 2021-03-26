ADIYAMAN İş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika

İş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin baskın düzenlediği bir iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayalık Mahallesi'ndeki oto alım satımı yapılan bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine koçbaşı ile kapısı kırılan iş yerine giren ekipler, içeride M.K., M.Y., İ.Ç., M.S.G. ve S.T.'yi uyuşturucu kullanırken yakaladı. İş yerinde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira idari para cezası da kesilen 5 kişi, daha sonra gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.