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İş yerinde uyuşturucu ticaretine tutuklama

1 saat önce

Samsun'da çalıştığı iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

İş yerinde uyuşturucu ticaretine tutuklama, System.String[]

Samsun'da çalıştığı iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı E.Y.'yi takibe aldı. E.Y. ile fiziki teması görülen 5 şahıstan 3 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayın devamında E.Y.'nin iş yerinde yapılan aramada, şahsın üzerinde 42 adet sentetik ecza hap elde edildi. Soruşturma kapsamında 5 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorgusu tamamlanan E.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:53 Kaynak: İHA
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