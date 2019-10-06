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İş yerinde vahşet

1 saat önce

Malatya'da bir kişi, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Malatya'da bir kişi, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Yeşilyurt 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendinden bir süredir haber alamayan yakınları İsmet Balıkçı'nın (77) iş yerine gitti. Balıkçı'yı kanlar içerisinde yerde bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balıkçı'nın aldığı 27 bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından İsmet Balıkçı'nın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri İsmet Balıkçı'nın iş yerinde çalışan 33 yaşındaki Y.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.H. karakoldaki ifadesinde tartışma sonrasında cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Organize Sanayi Bölgesi, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:37 Kaynak: İHA
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